Кыргызстан сократил импорт бензина

БАКУ /Trend/ - В период с января по апрель 2023 года Кыргызстан импортировал 128,066 миллиона литров автомобильного бензина, что на 54,7 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (282,481 миллиона литров), сообщает Trend.

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызстана, стоимость импорта составила 43,989 миллиона долларов, снизившись на 66 процентов по сравнению с показателем января-апреля 2022 года (129,876 миллиона долларов).

В течение этого периода в Кыргызстан было импортировано автомобильное топливо из трех стран. Основным поставщиком стала Россия, из которой было импортировано 106,208 миллиона литров бензина.

Объем импорта бензина из России сократился на 61,4 процента по сравнению с 275,088 миллиона литров, импортированными с января по апрель прошлого года.

Стоимость импорта составила 35,963 миллиона долларов, снизившись на 71,3 процента по сравнению с аналогичными месяцами 2022 года (125,359 миллиона долларов).

Помимо этого, Кыргызстан импортировал 21,702 миллиона литров бензина из Казахстана на сумму 7,942 миллиона долларов. Объем импорта увеличился в 20,3 раза по сравнению с предыдущим годом, а стоимость выросла в 14 раз.

Также 155 300 литров бензина было импортировано в Кыргызстан из Беларуси на общую сумму 83 500 долларов.

Отметим, что товарооборот Кыргызстана с января по апрель 2023 года составил 3,9 миллиарда долларов, что на 25,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

За первые четыре месяца 2023 года экспорт составил 616,4 миллиона долларов, увеличившись на 18,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Импорт увеличился на 26,8 процента в годовом исчислении, составив 3,2 миллиарда долларов.