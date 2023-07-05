В Кыргызстане состоится кыргызско-азербайджанский бизнес-форум

БАКУ /Trend/ - 26 июля в кыргызстанском городе Чолпон-Ата состоится кыргызско-азербайджанский бизнес-форум.

Об этом, как передает в среду Trend, говорится в сообщении Национального агентства по инвестициям Кыргызстана.

Бизнес-форум пройдет в рамках пятого заседания Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном.

На мероприятии будут обсуждаться различные направления сотрудничества между двумя странами, включая туризм, промышленность, сельское хозяйство, легкую промышленность, здравоохранение, гостиничный и ресторанный бизнес, архитектуру и строительство, информационные технологии, логистику и международные перевозки, маркетинг и консалтинг.

Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном были установлены 19 января 1993 года.

16 мая 2007 года Азербайджан открыл свое посольство в Кыргызстане, в то время как Кыргызстан учредил свое посольство в Азербайджане 24 октября 2014 года.

В ходе визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан в апреле 2022 года было подписано 11 документов, охватывающих различные сферы сотрудничества.