В Кыргызстане запретили рекламу энергетических напитков

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане сообщили о введении запрета на рекламу энергетических напитков в стране, сообщает пресс-служба министерства экономики Кыргызстана, передает Trend.

Соответствующий закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон КР "О рекламе"" был подписан президентом Садыром Жапаровым 3 июля 2023 года. Этим законом вводится запрет на рекламу энергетических напитков.

"Энергетические напитки представляют собой определенный тип напитков, содержащих стимулирующие компоненты, такие как вода, сахар, кофеин, минералы, витамины, а также стимуляторы вроде гуараны, таурина и женьшеня. Они представляют риск для здоровья, особенно из-за высокого содержания сахара и кофеина. Некоторые энергетические напитки содержат до 100 мг кофеина в одной порции, что в 8 раз больше, чем содержится в обычной порции кофе (12 мг)", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что при регулярном употреблении этого напитка нарушается работа сердечно-сосудистой системы.