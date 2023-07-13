В Кыргызстане отмечен рост общей посевной площади

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане общая площадь, занятая сельскохозяйственными культурами, превысила 1,2 млн гектаров в 2023 году, что составляет прирост в 0,3% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении Национального комитета по статистике страны, передает Trend.

Согласно данным комитета, этот рост обусловлен увеличением площадей посева кукурузы на зерно на 5,7 тыс. гектаров или 5,3%, а также ячменя на 3,1 тыс. гектаров или 1,3%. Было также отмечено увеличение посевных площадей для сахарной свеклы (на 4,1 тыс. гектаров или 45,3%), риса (на 0,2 тыс. гектаров или 1,3%) и кормовых культур (на 4,7 тыс. гектаров или 1,2%).

С другой стороны, посевные площади хлопчатника сократились на 4,0 тыс. гектаров или 18,4%, масличных культур - на 2,5 тыс. гектаров или 14,1%, зернобобовых культур - на 3,5 тыс. гектаров или 6,2%, картофеля - на 1,7 тыс. гектаров или 2,3%, а также овощей - на 0,6 тыс. гектаров или 1,0%.

Наибольшая доля засеянных площадей приходится на хозяйства Чуйской области - 33,9%, Иссык-Кульской - 14,9%, Ошской - 14,7%, Джалал-Абадской - 13,0% и Нарынской области - 9,1%.