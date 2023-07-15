Кыргызстан нарастил экспорт баранины

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан с прошлого года в 1,6 раза нарастил экспорт баранины и козлятины.

Как передает Trend, об этом говорится в бюллетени Нацстаткома Кыргызстана о внешней и взаимной торговле за пять месяцев ткущего года.

С января по май было поставлено 70,9 тонны данного вида мяса. В аналогичном периоде прошлого года объем экспорта составил 42,6 тонны. Более 98% поставок совершено в ОАЭ — 69,7 тонны, что оценено в 518,3 тыс. долларов, или 7,4 доллара за килограмм. Остальные 1,2 тонны баранины и козлятины экспортированы в Кувейт. Общая стоимость составила 9,1 тыс. долларов — 7,6 доллара за килограмм.