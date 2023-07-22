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ТЭЦ Бишкека закупит казахстанский уголь

Кыргызстан Материалы 22 июля 2023 02:35 (UTC +04:00)
ТЭЦ Бишкека закупит казахстанский уголь

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - На период отопительного сезона теплоэлектроцентрали Бишкека необходимо 1,5 млн тонн угля. О подготовки к ОЗП твердого топлива рассказал министр энергетики Таалайбек Ибраев на брифинге в Бишкеке, передает Trend.

Из этого объема 300 тыс. тонн уже заготовлено на складе ТЭЦ. Остальная часть будет поставлена из Казахстана и местных месторождений.

«Мы уже заключили договор с казахской компанией «Гефес» на поставку 550 тыс. тонн угля. Она начнет завозить топливо к концу этого месяца. Еще 600 тыс. тонн должны завезти из «Кара-Кече» и 50 тыс. тонн из «Таш-Кумыра», — уточнил Ибраев.

Таким образом, как отметил министр, ТЭЦ на этот год обеспечена газом, мазутом и углем. По всем видам топлива контракты заключены.

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