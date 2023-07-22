В Кыргызстане ежегодно будут корректироваться тарифы на электроэнергию

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане тарифы на электроэнергию будут корректироваться ежегодно, исходя от уровня годовой инфляции.

Как передает Trend, об этом на брифинге в Бишкеке сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По итогам прошлого года, как отметил он, показатель годовой инфляции сложился на уровне 13,9%, в связи, с чем в мае этого года тариф для населения был увеличен на 23 тыйына.

«Это не секрет. Я не буду скрывать. Ежегодно согласно инфляции мы будем поднимать тариф. В этом году 23 тыйына, в следующем году, я не знаю, сколько будет инфляция, может быть и 15, 25, 30 тыйынов. Мы ежегодно должны идти на подъем», — сказал министр.

Вместе с тем он прокомментировал предложение о введении чрезвычайной ситуации в энергетики в Кыргызстане. По его словам, на время его действия (на текущий год) повышение тарифов не предусмотрено. Тарифы будут скорректированы в следующем году в сторону повышения согласно показателю инфляции по итогам 2023 года.