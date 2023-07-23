В Кыргызстане создается Нотариальная палата КР

БАКУ /Trend/ - По информации от Министерства юстиции Кыргызской Республики, в Бишкеке прошло первое общее собрание частных нотариусов страны, в котором приняли участие более 300 делегатов из всех регионов страны, представляющих профессиональное нотариальное сообщество, передает Trend.

Мероприятие собрало представителей администрации президента Кыргызской Республики, членов Кабинета министров, Верховного Суда и Генеральной прокуратуры Кыргызстана, а также представителей адвокатского сообщества, министерств, ведомств и международных организаций.

На собрании была представлена информация о реформе системы нотариата и обсуждались мероприятия, связанные с созданием единой Нотариальной палаты. Эта палата будет ответственна за регулирование работы нотариусов по всей стране с учетом профессиональных стандартов и этики, а также исполнение других важных функций. Участники собрания согласовали общие принципы работы Нотариальной палаты и избрали состав ее ключевых органов.