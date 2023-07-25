На кыргызско-таджикской границе произошёл инцидент

БАКУ /Trend/ - На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между жителями приграничных районов.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана.

По данным ведомства, граждане Кыргызстана жители села Ак-Сай Д.Ж. и Д.А. направлялись на личном автомобиле по автодороге Ак-Сай – Кок-Таш. В это же время по дороге ехала колонна из 8 машин, принадлежащих гражданам Таджикистана и направлявшихся из Ворух (РТ) в село Ходжаи-Аало. Граждане Таджикистана на своих машинах пытались подсечь автомашину граждан Кыргызстана. Вследствие чего в местности Дача между вышеуказанными гражданами Кыргызстана и Таджикистана произошла драка. С целью недопущения эскалации конфликта на место прибыл сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызстана. Однако, когда он подъезжал к месту инцидента, граждане Таджикистана – жители села Ходжаи-Аало напали на него.

Сотруднику МВД Кыргызстана удалось выехать оттуда, однако граждане Таджикистана пытались избить его, а также разбили зеркало заднего вида его автомобиля. В настоящее время проводятся переговоры пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана по Исфаринскому участку.

Силовые структуры и правоохранительные органы Кыргызской Республики проводят мероприятия по стабилизации обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы.