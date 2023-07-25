В Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ «О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики», передает Trend.

"В целях принятия экстренных мер по выводу Кыргызской Республики из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления, в соответствии со статьей 5 Закона КР «О Гражданской защите», Законом КР «О возобновляемых источниках энергии», руководствуясь статьями 66, 71 Конституции КР, постановляется объявить с 1 августа 2023 года режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли КР со сроком действия до 31 декабря 2026 года", - говорится в указе.