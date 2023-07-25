В Кыргызстане задержали экс-главу минприроды

БАКУ /Trend/ - В рамках ранее возбужденного уголовного дела по множественным фактам коррупции в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана задержана экс-министр Динара Кутманова, являющаяся ключевым идейным вдохновителем и основным организатором коррупционных фактов.

Как передает Trend, об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана.

По данным ведомства, в ходе следствия на основе собранных доказательств, в том числе свидетельских показаний других участников коррупционных схем, а также результатов проведенных очных ставок с участием экс-министра и других обвиняемых, установлено, что Кутманова, обладая всей полнотой полномочий, предоставленных ей в рамках занимаемой должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана, несмотря на оказанное ей доверие высшими органами власти, в угоду своим личным амбициям и в корыстных интересах организовала разветвленную коррупционную сеть по незаконному выводу выделенных государственных денег.

Так, экс-министр вовлекла в противоправную коррупционную деятельность не только подчиненных, но и своих родственников (сын и сестра), включая близкое окружение (домработница, друг сына и др.) для имитации подачи заявок на финансирование фиктивных проектов в сфере защиты природы и экологии.

Всего в рамках данного уголовного дела в качестве обвиняемых привлечено 9 лиц, сын Кутмановой в настоящее время находится в международном розыске и принимаются меры по его депортации из Турции.

Динара Кутманова задержана и водворена в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других аналогичных фактов.