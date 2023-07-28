На кыргызско-казахстанской границе образовалось скопление грузовиков из-за сбоя в системе

БАКУ /Trend/ - На территории Казахстана при въезде в Кыргызстан образовалось скопление грузовых транспортных средств.

Как передает Trend, об этом сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

По предварительным данным, скопление наблюдается с 27 июля 22:50 по местному времени на контрольно-пропускных пунктах "Ак-Тилек-автодорожный", "Чон-Капка-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный", "Ак-Жол-автодорожный".

Так, по неизвестным причинам произошел сбой в работе автоматизированной информационной системы "АИС" "Сводный пост" Государственной налоговой службы при министерстве финансов Кыргызстана.

"Единая система учета внешней миграции Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики при этом работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

С водителями и грузоперевозчиками проводится разъяснительная работа.