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На кыргызско-казахстанской границе образовалось скопление грузовиков из-за сбоя в системе

Кыргызстан Материалы 28 июля 2023 08:48 (UTC +04:00)
На кыргызско-казахстанской границе образовалось скопление грузовиков из-за сбоя в системе

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - На территории Казахстана при въезде в Кыргызстан образовалось скопление грузовых транспортных средств.

Как передает Trend, об этом сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

По предварительным данным, скопление наблюдается с 27 июля 22:50 по местному времени на контрольно-пропускных пунктах "Ак-Тилек-автодорожный", "Чон-Капка-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный", "Ак-Жол-автодорожный".

Так, по неизвестным причинам произошел сбой в работе автоматизированной информационной системы "АИС" "Сводный пост" Государственной налоговой службы при министерстве финансов Кыргызстана.

"Единая система учета внешней миграции Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики при этом работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

С водителями и грузоперевозчиками проводится разъяснительная работа.

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