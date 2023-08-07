В кыргызском городе проведут реконструкцию центрального автовокзала

БАКУ /Trend/ - Мэр города Ош Кыргызстана Бакытбек Жетигенов ознакомился с состоянием Ошского городского автовокзала.

Как передает Trend, в рамках посещения градоначальник дал поручения соответствующим службам и ведомствам провести комплексные мероприятия по асфальтированию, благоустройству и озеленению территории. При этом поручено основные работы завершить до сентября текущего года.

Также дано поручение подготовить проект по капитальному ремонту объекта, с созданием благоприятных условий для пассажиров и водителей, в том числе уделить особое внимание созданию необходимых условий для пассажиров с маленькими детьми.