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В кыргызском городе проведут реконструкцию центрального автовокзала

Кыргызстан Материалы 7 августа 2023 07:27 (UTC +04:00)
В кыргызском городе проведут реконструкцию центрального автовокзала

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - Мэр города Ош Кыргызстана Бакытбек Жетигенов ознакомился с состоянием Ошского городского автовокзала.

Как передает Trend, в рамках посещения градоначальник дал поручения соответствующим службам и ведомствам провести комплексные мероприятия по асфальтированию, благоустройству и озеленению территории. При этом поручено основные работы завершить до сентября текущего года.

Также дано поручение подготовить проект по капитальному ремонту объекта, с созданием благоприятных условий для пассажиров и водителей, в том числе уделить особое внимание созданию необходимых условий для пассажиров с маленькими детьми.

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