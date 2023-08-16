В Казахстане вырос экспорт растительного масла

БАКУ /Trend/ - За прошлый год обеспеченность Казахстана подсолнечным маслом от местного производства достигла 131%. В настоящее время в стране действует 54 предприятия, которые произвели более 537 тысяч тонн масла, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны, передает Trend.

Согласно информации, экспорт подсолнечного масла в прошлом году составил 230 тысяч тонн, что превышает объем на 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Импорт не превысил 100 тысяч тонн.

Что касается производства подсолнечного масла, то за первое полугодие 2023 года было произведено 253 тысячи тонн. Казахстан экспортировал 146,1 тысячи тонн отечественной продукции, что на 30% больше, чем в 2022 году. Одновременно сократился импорт: в страну было ввезено 38,7 тысячи тонн масла.

Цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке регулируются в соответствии с Планом действий по стабилизации цен, подписанным в апреле министерствами сельского хозяйства, торговли и интеграции, а также Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур.

Согласно статистике, в июне цены на масло на отпускном рынке снизились по сравнению с мартом: нерафинированное масло стоило 422,5 тысяч тенге за тонну (по сравнению с 513,4 тысяч тенге в марте), а рафинированное масло продавалось за 631,6 тысяч тенге за тонну (в марте – 701,4 тысяч тенге).