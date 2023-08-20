Президент Кыргызстана прибыл в Венгрию с рабочим визитом

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана, Садыр Жапаров, прибыл в Будапешт в рамках рабочего визита. Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства, передает Trend.

"Сегодня, 20 августа, по приглашению премьер-министра Венгрии, Виктора Орбана, президент Кыргызстана, Садыр Жапаров, прибыл в Будапешт с рабочим визитом. Его поездка связана с участием в событиях, посвященных национальному празднику Венгрии и чемпионату мира по легкой атлетике", - говорится в сообщении.

В числе членов делегации также присутствует посол страны в Будапеште. Ожидается, что Жапаров проведет переговоры с премьером Орбаном во время своего визита.