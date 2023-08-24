ВС Кыргызстана и Казахстана провели совместные учения

БАКУ /Trend/ - Подразделения спецназа вооруженных сил Кыргызстана и Казахстана провели в горных районах Кыргызстана совместные специальные тактические учения по борьбе с терроризмом, передает Trend.

Совместные учения «Мужество-2023» («Эрдик») с участием подразделений специального назначения вооруженных сил Кыргызстана и Казахстана проходили на высоте от 2295 до 3540 метров над уровнем моря.

В ходе учений, помимо изучения местности и маршрутов передвижения, был проведен поиск и обнаружение складов с боеприпасами. В недельных учениях приняли участие около 300 военнослужащих вооруженных сил двух стран, было задействовано около 30 единиц военной, специализированной и авиационной техники.