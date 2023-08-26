Глава МИД Кыргызстана в Берлине обсудил вопросы экологии

БАКУ /Trend/ - 25 августа в городе Берлин состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева со статс-секретарем Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей ФРГ Кристиане Роледер. Об этом, как передает Trend, сообщили в МИД Кыргызстана.

В повестку дня переговоров вошли вопросы сотрудничества двух стран в сфере экологии, охраны окружающей среды и противодействия изменению климата.

В ходе встречи Жээнбек Кулубаев рассказал собеседнице об инициативах Кыргызстана в рамках ООН по сохранению ледников, природных ресурсов и биоразнообразия, а также основных мерах, предпринимаемых в стране по сдерживанию глобальных экологических проблем.

Стороны отметили наличие значительного потенциала по таким направлениям как возобновляемые источники энергии, охрана окружающей среды и природы. В частности, была положительно отмечена успешная работа Германского союза охраны природы (НАБУ) и Центрально-Азиатского института прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ), вносящих существенный вклад в сохранение природы в Кыргызстане.

Собеседники также обозначили важность дальнейшего взаимодействия в рамках инициативы Германии «Зеленая Центральная Азия» и разрабатываемой Региональной стратегии по адаптации к изменению климата в Центральной Азии.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере охраны окружающей среды, включая реализацию «зеленых» проектов как в региональном, так и национальном форматах.