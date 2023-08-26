В Кыргызстане откроют склад для прямых поставок корейской техники

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане планируют построить склад класса «А» для прямых поставок комплектующих и запасных частей компании Samsung Electronics и готовой продукции компании LG Electronics.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции Кыргызстана

По ее данным, сотрудники ведомства с представителями корейских компаний HYUNDAI Corporation (Республика Казахстан), HD HYUNDAI Infracore, «Эковис Интернешнл» (Южная Корея) с 22 по 24 августа приняли участие в конференции в Алматы. На встрече они обсудили с корейскими компаниями возможность создания логистических центров и улучшения центров хранения и транспортировки грузов.

Также кыргызская делегация посетила склады (класса «А» и «B») компаний Samsung Electronics и LG Electronics в Алматы. Представители компании поделились опытом работы управления складами, доставкой грузов и сопутствующими операциями.

По итогам переговоров подписан меморандум между компанией «Эковис Интернешнл» и ОсОО «Профи Центр» (Кыргызская Республика) о намерениях построить склад класса «А» на территории КР, куда будут осуществлять прямые поставки бытовой техники: телевизоры, холодильники, микроволновые печи, пылесосы, стиральные машинки и т.д. компаний LG Electronics, а также запчастей Samsung Electronics.