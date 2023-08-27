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Глава МИД Палестины посетит Кыргызстан

Кыргызстан Материалы 27 августа 2023 11:44 (UTC +04:00)
Глава МИД Палестины посетит Кыргызстан

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - 27-28 августа 2023 года пройдет официальный визит министра иностранных дел и экспатриантов государства Палестина доктора Рияда Аль-Малики в Кыргызскую Республику.

Как передает Trend, об этом сообщили в МИД Кыргызстана.

В ходе визита состоятся официальные переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Стороны обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-палестинских отношений и пути их развития, а также подпишут ряд двусторонних документов о сотрудничестве в различных сферах.

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