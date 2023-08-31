Минобразованию Кыргызстана до конца августа 2023 года выделено $368 млн

БАКУ /Trend/ - На конец августа 2023 года из республиканского бюджета Кыргызстана Министерству образования и науки страны, а также учреждениям начального профессионального образования профинансировано 32,5 млрд сомов (примерно 368 млн долларов), что составляет 61,4% уточненного годового плана на финансирование.

Как передает Trend, об этом говорится в информации Министерства финансов Кыргызстана.

Согласно данным, уточненный годовой план на финансирование составляет 52 млрд сомов (примерно 590 илн долларов).

По защищенным статьям расходов (зарплата, взносы в СФ, питание, стипендии ) исполнение составило 32 млрд сомов (примерно 362 млн долларов), при уточненном годовом плане 52 млрд. сомов (примерно 590 илн долларов) или исполнено на 62,6%.