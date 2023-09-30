В Кыргызстане выробатают принципы правильного питания

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане планируется разработать принципы здорового питания, используя широко распространенные в стране продукты, сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья, передает Trend.

Согласно информации от ведомства, это инициатива, поддержанная Министерством здравоохранения и содействующая партнерам, включая ФАО. В Бишкеке состоялся второй Национальный семинар по разработке руководящих принципов правильного питания, основанных на местных продуктах.

В мероприятии участвовали представители ключевых министерств, гражданского и научного сообщества, академических кругов и независимых экспертов, специализирующихся на вопросах здорового питания, сельского хозяйства, социальной защиты, продовольственной безопасности и образования.

Эта инициатива, направленная на разработку руководства и внедрение национальных принципов, имеет важное значение и осуществляется в рамках государственной Программы продовольственной безопасности и питания.

В будущем ожидается, что эти руководящие принципы станут основой для национальной политики в сферах продовольствия, питания, здравоохранения и сельского хозяйства, а также программ просвещения, направленных на развитие навыков здорового питания и образа жизни у населения.