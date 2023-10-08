Кыргызстан и ОАЭ обсудили реализацию совместных проектов

БАКУ /Trend/ - Председатель кабинета министров - руководитель администрации Кыргызстана Акылбек Жапаров провел встречу с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ - специальным представителем Министерства иностранных дел ОАЭ по сотрудничеству с Кыргызской Республикой Сухэйлом Аль-Мазруи, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, передает Trend.

Сообщается, что в ходе встречи обсуждались вопросы реализации проектов в различных сферах, включая строительство электростанций, банковскую сферу, гидроэнергетику, развитие возобновляемых источников энергии и другие совместные инициативы.

Также было подчеркнуто значение обмена опытом в решении социальных проблем, включая использование методики "Правительственные акселераторы" из ОАЭ в Кыргызстане. Особое внимание было уделено проектам, таким как создание совместной холдинговой компании, строительство солнечной электростанции и гидроэлектростанции, а также сотрудничество в экономической зоне "Халифа" в Абу-Даби.

По результатам встречи было решено создать рабочие группы для разработки предложений и проведения конкретных мероприятий по каждому перспективному проекту.