С 1 января 2024 года председательство в СНГ переходит России - Садыр Жапаров

БИШКЕК /Trend/ - С 1 января 2024 года председательство в СНГ переходит России.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе в Бишкеке.

Он подчеркнул, что в рамках своего председательства Кыргызская Республика ставила задачу внести вклад в повышение эффективности деятельности организации, углубление интеграционных процессов на пространстве Содружества и активному вовлечению государств участников в процесс принятия и реализации решений.

"Благодаря совместной работе для решения стратегических задач в области экономики в июне этого года на Совете глав правительств СНГ в Сочи подписано соглашение о свободной торговле услугами учреждения, деятельности и осуществления инвестиций. Хочу поблагодарить стороны, экспертов и исполнительный комитет за проделанную работу в этом направлении. Считаю это соглашение очень важным, и нам приятно, что это случилось в период нашего председательства. Искренне благодарю вас за поддержку наших инициатив и активное участие в мероприятиях в рамках председательства Кыргызстана", - добавил Жапаров.