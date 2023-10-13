Кыргызстан приложил все усилия для успешной реализации задач как председателя СНГ - Садыр Жапаров

БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан приложил все усилия для успешной реализации задач как председателя СНГ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в заявлении для прессы Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

По его словам, усилия Кыргызстана были направлены на повышение эффективности деятельности организации, углубление интеграционных процессов на пространстве Содружества и активное вовлечение государств-участников в процесс принятия и реализации решений.

"Одним из приоритетов председательства Кыргызской Республики в СНГ были вопросы развития сотрудничества в сфере экологии и охраны природы. К числу важных событий в период председательства Кыргызской Республики относим подписание главами правительств государств-участников СНГ важного для Содружества соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Мы также уделяли внимание всему спектру сотрудничества в рамках организации, в том числе в сфере межрегионального сотрудничества в вопросах безопасности, борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью", - сказал он.

Напомним, что сегодня в кыргызской столице состоялись заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком и расширенном составах.