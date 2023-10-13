В Бишкеке пройдет заседание межпарламентской ассамблеи СНГ

БИШКЕК /Trend / - В Бишкеке в середине ноября пройдет заседание межпарламентской ассамблеи СНГ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в заявлении для прессы генсек СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

"16-17 ноября здесь, в Бишкеке, состоится заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. 8 декабря планируется проведение заседания Экономического совета СНГ, тоже под председательством Кыргызской Республики. И я глубоко убежден, что и предстоящие мероприятия, которые еще надо будет провести, пройдут достойно, организованно и, самое главное, результативно для укрепления интеграционного сотрудничества в рамках СНГ", - сказал он.

Лебедев подчеркнул, что также идет активная работа совместно с правительством Кыргызской Республики, с Министерством иностранных дел, с экономическими структурами, отвечающими за подготовку тех договоров и соглашений, которые будут вынесены на заседание Совета глав правительств ориентировочно 26 октября в Бишкеке.