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Кыргызстан ограничил безвизовой режим для иностранцев

Кыргызстан Материалы 17 октября 2023 07:10 (UTC +04:00)
Кыргызстан ограничил безвизовой режим для иностранцев

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Власти Кыргызстана приняли решение ввести ограничение в отношении иностранных граждан, на которых распространяется безвизовый режим. Об этом сообщил МИД республики, передает Trend.

"Кабинетом министров Кыргызской Республики утверждено положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызской Республики. Данное положение предусматривает ряд следующих новшеств - отмену visa-run. Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока пребывания на территории республики, теперь будет ограничена введением в действие безвизового режима по принципу "60/120", - говорится в сообщении.

При использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд для соответствующей категории иностранцев теперь будет возможен только через 60 дней с "момента предыдущего выезда из страны". "В отношении граждан, которые могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу "90/180".

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