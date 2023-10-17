Россия поддержит проект строительства угольной ТЭС в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Полномочное представительство Президента в Джалал-Абадской области Кыргызстана и российская компания "АБ Энерго" заключили соглашение о строительстве угольной тепловой электростанции в Джалал-Абаде на сумму до 2,3 миллиарда долларов США с участием российского капитала.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу "Российско-Кыргызского фонда развития" (РКФР), мощность электростанции составит 660 МВт.

Председатель РКФР Артем Новиков, подчеркнув важность данного проекта, отметил, что была проведена значительная работа, и все детали тщательно проработаны. Также было подписано соглашение с руководством области о разработке угольного месторождения Кара-Тыт на сумму до 79 миллионов долларов США.

Отметим, что подписание соглашения состоялось в рамках десятой Кыргызско-Российской межрегиональной конференции. По итогам этой конференции были подписаны документы на общую сумму более 3,5 миллиарда долларов США.