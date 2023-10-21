Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Кыргызстан намерен довести товарооборот с Ираном до $200 млн

Кыргызстан Материалы 21 октября 2023 08:39 (UTC +04:00)
Кыргызстан намерен довести товарооборот с Ираном до $200 млн

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан намерен довести товарооборот с Ираном до $200 млн в следующем году. Об этом заявил министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев, передает Trend.

"На данный момент товарооборот между двумя странами составляет чуть больше $19 млн. На следующий год, с учетом подписанных меморандумов и соглашений, я думаю, мы должны будем достичь товарооборота в районе $200 млн", - сказал Амангельдиев.

Он отметил также, что 19-я кыргызско-иранская межправительственная комиссия, проходившая в Бишкеке, позволила "сверить часы" не только в экономическом, но и в культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости