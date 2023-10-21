БАКУ /Trend/ - Кыргызстан намерен довести товарооборот с Ираном до $200 млн в следующем году. Об этом заявил министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев, передает Trend.

"На данный момент товарооборот между двумя странами составляет чуть больше $19 млн. На следующий год, с учетом подписанных меморандумов и соглашений, я думаю, мы должны будем достичь товарооборота в районе $200 млн", - сказал Амангельдиев.

Он отметил также, что 19-я кыргызско-иранская межправительственная комиссия, проходившая в Бишкеке, позволила "сверить часы" не только в экономическом, но и в культурно-гуманитарном сотрудничестве.