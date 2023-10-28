Кыргызстан готовится сменить флаг

БАКУ /Trend/ - Флаг Кыргызстана может быть изменен, передает Trend.

Группа депутатов парламента страны выступила с идеей сделать лучи солнца на рисунке в центре флага Кыргызстана прямыми. Предложенный законопроект был вынесен на общественное обсуждение и уже получил одобрение от президента Садыра Жапарова.

Текущий флаг Кыргызстана представляет собой красное прямоугольное полотнище, с верхней частью желтой юрты в центре, от которой в разные стороны расходятся солнечные лучи.

Президент Жапаров отметил, что существующий дизайн флага часто ассоциируется с подсолнухом, в то время как его истинным смыслом является солнце. Он привел примеры, когда иностранные гости ошибочно принимали рисунок за изображение подсолнуха.

В новом дизайне флага количество лучей остается неизменным – 40. Они объединены в круг, символизируя объединение 40 древних кыргызских племен.