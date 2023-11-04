В аэропорту Кыргызстана запустили инновационную систему ILS

БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту "Ош" Кыргызстана внедрена новая инновационная система ILS. Система ILS запущена компанией ОАО «Международный аэропорт «Манас» (МАМ), сообщили в компании, передает Trend.

Сообщается, что ILS (Instrument Landing System) - это передовая радионавигационная технология, которая обеспечивает точные и безопасные посадки в сложных погодных условиях.

Эта технология дает ряд преимуществ, включая увеличение безопасности полетов, повышение эффективности инфраструктуры аэропорта и укрепление репутации Международного аэропорта «Ош» на мировой арене.