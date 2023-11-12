Внешнеторговый оборот Кыргызстана с начала года составил $10,8 млрд

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2023 года объем внешней и взаимной торговли товарами достиг 10,8 миллиардов долларов, отмечая увеличение на 26,2% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года, заявил зампредседателя Национального статистического комитета Кыргызстана, Зайнидина Жумалиева, передает Trend.

Он также уточнил, что экспорт товаров вырос на 49,6%, в то время как импорт товаров увеличился на 21,6%.

Отмечено, что объем взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-сентябре 2023 года составил 3 миллиарда долларов, что означает снижение на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Основную часть торговли с государствами-членами ЕАЭС в этот период составили Россия (65,3%) и Казахстан (32,4%).