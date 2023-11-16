Всемирный банк прорабатывает в Кыргызстане проект в области питьевого водоснабжения

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев встретился с главой команды Всемирного банка по энергетике в регионе Европы и Центральной Азии Стефани Гил, передает Trend.

Согласно информации, на встрече представители Всемирного банка представили новую Стратегию партнерства с Кыргызстаном на 2024-2028 годы, где основными направлениями являются энергетика, водоснабжение, сельское хозяйство и другие области.

Отмечается, что Всемирный банк подтвердил готовность финансовой поддержки строительства Камбаратинской ГЭС-1 и выразил намерение привлекать других потенциальных инвесторов. Кроме того, дана информация о пилотном проекте в питьевого водоснабжения, предполагаемая сумма которого составляет около 400 млн долларов США, включая 100 млн долларов США от Всемирного банка.

Зампред кабмина выразил благодарность за сотрудничество, подчеркнув важную роль Всемирного банка в реализации крупных проектов и программ для улучшения качества жизни населения и обеспечения устойчивого развития страны.