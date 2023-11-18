Китайская автомобильная компания планирует инвестировать в регион Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Полномочный представитель президента Кыргызстана в Иссык-Кульской области Эмилбек Абдыкадыров встретился с делегацией автомобильной компании "Жили Моторс" (Geely Motors) под руководством Цай Бо, сообщили в полпредстве.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались вопросы о потенциальных инвестициях в регион, при этом стороны выразили взаимный интерес к инвестиционным перспективам, направленным на развитие местной экономики.

Эмилбек Абдыкадыров подчеркнул готовность предоставить необходимую поддержку для успешной реализации будущих инвестиционных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и стимулирование экономического роста в области. Компания также выразила готовность к долгосрочному сотрудничеству и исследованию потенциальных возможностей для инвестиций в регионе.