Всемирный банк выделит Кыргызстану 5 млн долларов

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк выделит 5 миллионов долларов на разработку ТЭО проекта гидроэлектростанции (ГЭС) «Камбар-Ата-1» в Кыргызстане, передает Trend.

Всемирный банк уже объявил, что средства будут предоставлены в виде льготных кредитов и грантов. Из этой суммы 3 миллиона долларов будут выделены в виде беспроцентного кредита сроком на 50 лет с 10-летним льготным периодом. Остальные 2 миллиона долларов будут предоставлены в виде многосторонних донорских грантов.

Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан решили совместно построить ГЭС «Камбар-Ата-1». Между тремя странами будет создано совместное предприятие. Строительство самой ГЭС начнется в 2024 году, а первый агрегат будет введен в эксплуатацию в 2028 году.