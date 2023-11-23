В Кыргызстане ожидают значительный рост ВВП к концу ноября

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что что в текущем году ВВП страны превысит 1 трлн сомов (11,2 млрд долларов) к концу ноября, сообщили в министерстве экономики и коммерции Кыргызстана, передает Trend.

По предварительной оценке Национального статистического комитета КР за январь-октябрь 2023 года, объем валового внутреннего продукта составил 919,1 млрд сомов, с реальным темпом роста 104,5%. В различных секторах экономики заметен рост, такой как в строительстве (14,6%), сфере услуг (4,9%), и промышленности (1,3%).

Оценки МЭК предвещают достижение исторической отметки в 1 трлн сомов в третьей декаде ноября 2023 года. Планы на 2023 год, озвученные министром Данияром Амангельдиевым, включают достижение роста экономики не менее чем на 5% или достижение объема ВВП свыше 1 трлн сомов.