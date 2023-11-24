Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан может начаться в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан может начаться в следующем году. Об этом сообщил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров, передает Trend.

«Изменилась геополитика, альянсы стали другими и возникли препятствия. Мы ищем деньги, до Казармана Китай уже начал строительство со своей стороны, от Казармана до Джалал-Абада вместе с Узбекистаном источники финансирования почти определили, зимой и весной если завершим это, то приступим к строительству в следующем году», - сказал Жапаров.

Маршрут железной дороги протяженностью 311 километров будет проходить по схеме «Торугарт – Кош-Добо – Казарман – Джалал-Абад». Предварительно стоимость проекта составит 4 млрд 700 млн долларов.