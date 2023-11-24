Кыргызстан активно работает над использованием водных ресурсов - Садыр Жапаров (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Кыргызстан активно работает над использованием водных ресурсов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"Кыргызстан принимает конкретные меры по реализации перехода на "зеленую" энергию. Уже достигнуто соглашение по строительству Камбаратинской ГЭС.

Мы располагаем почти половиной водных ресурсов региона, и хотя наш гидроэнергетический потенциал оценивается в 142 миллиарда 500 миллионов киловатт-часов в год, на данный момент мы используем лишь 13 процентов от этого потенциала", - подчеркнул Жапаров.

Он отметил, что согласно оценкам Всемирного банка, для эффективного управления водными ресурсами крайне важны анализ и прогноз гидрологического цикла, внедрение современных и цифровых технологий и систем водосбережения, а также развитие возобновляемых источников энергии.

Отметим, что 24 ноября в Баку проходит саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Созданная 26 марта 1998 года, СПЕКА выступает в качестве Специальной программы ООН по оказанию помощи этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. СПЕКА предлагает платформу для субрегионального сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые наилучшим образом могут быть достигнуты посредством регионального сотрудничества.

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