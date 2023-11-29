Комитет парламента Кыргызстана одобрил законопроект об изменении флага страны

БАКУ /Trend/ - Комитет парламента Кыргызстана одобрил в первом чтении законопроект об изменении флага страны, передает Trend.

По предложению спикера парламента Нурланбека Шакиева и депутата Улана Примова, предлагается изменить форму лучей на флаге, заменив волнообразные лучи на лучи, "чётко напоминающие лучи солнца". Эта инициатива получила поддержку президента Садыра Жапарова.

Комитет по конституционному законодательству Жогорку Кенеша Кыргызстана утвердил этот законопроект на своем заседании 28 ноября. По мнению инициаторов, текущая форма лучей на флаге вызывает "дилемму в зрительном восприятии" из-за тундука посередине. Депутаты считают, что это приводит к разным интерпретациям флага, либо как цветка подсолнуха, либо как оборки юрты.

Однако депутат Дастан Джумабеков предложил провести референдум по вопросу изменения флага, считая доводы авторов идеи "несостоятельными". В ответ на это Улан Примов отметил, что флаг был утвержден парламентом в 1991 году, не требуя референдума.

Депутаты рассмотрят законопроект на парламентской сессии, и в случае принятия в трех чтениях, он будет подписан президентом и вступит в силу.