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Кыргызстан и Турция обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

Кыргызстан Материалы 16 декабря 2023 00:50 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Турция обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Посол Кыргызстана Руслан Казакбаев провел встречу с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, сообщили в пресс-службе МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече были рассмотрены текущие вопросы двустороннего сотрудничества, включая военно-технической сфере, а также обсужден ход реализации соглашений, достигнутых в рамках визитов военных ведомств Кыргызстана и Турции.

Сообщается, что были обсуждены планы предстоящих мероприятий, визитов и встреч на высшем уровне в следующем году. Особое внимание уделено сотрудничеству в сфере военной медицины. Посол Кыргызстана дал положительную оценку результативного визита турецких специалистов в Кыргызстан в период с 30 октября по 3 ноября 2023 года.

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