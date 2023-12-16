Кыргызстан и Турция обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

БАКУ /Trend/ - Посол Кыргызстана Руслан Казакбаев провел встречу с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, сообщили в пресс-службе МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече были рассмотрены текущие вопросы двустороннего сотрудничества, включая военно-технической сфере, а также обсужден ход реализации соглашений, достигнутых в рамках визитов военных ведомств Кыргызстана и Турции.

Сообщается, что были обсуждены планы предстоящих мероприятий, визитов и встреч на высшем уровне в следующем году. Особое внимание уделено сотрудничеству в сфере военной медицины. Посол Кыргызстана дал положительную оценку результативного визита турецких специалистов в Кыргызстан в период с 30 октября по 3 ноября 2023 года.