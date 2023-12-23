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Кыргызстан и Таджикистан достигли соглашения по разграничению госграницы

Кыргызстан Материалы 23 декабря 2023 18:57 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Таджикистан достигли соглашения по разграничению госграницы

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Группы топографов из Кыргызстана и Таджикистана успешно договорились о дополнительных 11,88 км разграничения государственной границы между двумя странами, передает Trend.

Согласно информации, соглашение было достигнуто в результате последней встречи групп в Бустоне, проходившей с 17 по 23 декабря.

Стороны планируют продолжить работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая пройдет на территории Кыргызской Республики. Отмечается, что Таджикистан и Кыргызстан имеют общую границу протяженностью 970 км, но некоторые участки еще требуют определения и маркировки. Встречи между делегациями проводятся поочередно на территории каждой из стран.

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