Кыргызстан и Таджикистан достигли соглашения по разграничению госграницы

БАКУ /Trend/ - Группы топографов из Кыргызстана и Таджикистана успешно договорились о дополнительных 11,88 км разграничения государственной границы между двумя странами, передает Trend.

Согласно информации, соглашение было достигнуто в результате последней встречи групп в Бустоне, проходившей с 17 по 23 декабря.

Стороны планируют продолжить работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая пройдет на территории Кыргызской Республики. Отмечается, что Таджикистан и Кыргызстан имеют общую границу протяженностью 970 км, но некоторые участки еще требуют определения и маркировки. Встречи между делегациями проводятся поочередно на территории каждой из стран.