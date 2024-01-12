ЕС выделил грант Кыргызстану на поддержку цифровизации

БАКУ /Trend/ - Европейский союз перечислил 8 января кабинету министров 3 миллиона евро с целью поддержки бюджета в области цифровой трансформации в Кыргызстане, сообщили в министерстве финансов страны.

Согласно информации, эти грантовые средства будут использованы для следующих целей:

- Поддержки работы Инновационного центра цифровых компетенций при Парке высоких технологий.

- Продвижения системы "Санарип-Аймак/Цифровой Аймак" во всех регионах страны с целью предоставления электронных услуг населению.

- Повышения уровня кибербезопасности в стране и обеспечения защиты персональных данных через специально созданное Государственным агентством по защите персональных данных.

Бюджетная поддержка в данной сфере будет направлена на разработку программного обеспечения и обслуживание баз данных в отраслевых министерствах, а также на стимулирование цифровой экономики по всей стране.

Кроме того, бюджетная поддержка будет сопровождаться образовательными программами для государственных органов при активном участии стран-членов Европейского союза, направленными на содействие электронному управлению, прозрачности и подотчетности.