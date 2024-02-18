Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще около одного километра границы

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 1,11 километра общего участка государственной границы, сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана, передает Trend.

Сообщается, что стороны провели совместные полевые обследования и договорились относительно 1,11 километра линии границы.

Отмечается, что встреча правительственных делегаций двух стран прошла в период с 11 по 18 февраля 2024 года в городе Бустон Согдийской области Таджикистана, и по ее итогам был подписан соответствующий протокол.