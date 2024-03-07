В Кыргызстане увеличили штрафы за курение в общественных местах

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, увеличивающий штрафы за курение в общественных местах, передает Trend.

Согласно новым поправкам, штраф за курение табачных изделий в запрещенных местах составляет теперь 3000 сомов (примерно 33,5 доллара), в сравнении с предыдущим размером в 1000 сомов (примерно 11 долларов).

За нарушение требований по размещению информации о местах для курения или оборудования таких зон нарушителям грозит штраф в размере 5000 сомов (примерно 56 долларов для физических лиц) и 50 тысяч сомов (примерно 559 долларов для юридических лиц).

Штраф за продажу табачных изделий детям также был повышен до 10 тысяч сомов (примерно 112 долларов) для физических лиц и 35 тысяч сомов (примерно 391 доллар) для юридических лиц.

Кроме того, закон запрещает курение табака, кальяна и электронных сигарет в общественных местах, за исключением специально выделенных зон:

- на рабочих местах и зонах внутри зданий, а также на их территории;

- в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах.

Однако разрешается создавать специальные помещения для курения, оборудованные санитарными и противопожарными средствами.