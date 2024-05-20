Президент Кыргызстана выразил соболезнования в связи с гибелью Президента Ирана

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью Президента Ирана и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета, сообщает в понедельник Trend.

“С глубоким сожалением узнал трагическую новость о безвременной кончине Президента Исламской Республики Иран, Его Превосходительства Сейеда Эбрахима Раиси, в результате крушения вертолета.

От имени кыргызского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вашему Превосходительству, братскому народу Исламской Республики Иран, а также семье и близким покойного.

Президент Эбрахим Раиси внес огромный вклад в повышение престижа Исламской Республики Иран на мировой арене, её развитие и благополучие народа.

Мудрость, забота и доброта Эбрахима Раиси, а также все его благородные дела для народа Ирана навсегда останутся в нашей памяти. Мы всегда готовы разделить горе братского иранского народа в эти трудные дни”, - говорится в письме с соболезнованиями.