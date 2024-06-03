Спикер парламента Кыргызстана отбыл с визитом в Азербайджан

БИШКЕК /Trend/ - Спикер парламента Кыргызстана (Жогорку Кенеша) Нурланбек Шакиев отправился с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на кыргызский парламент.
В рамках официального визита Шакиева планируется провести переговоры по вопросам расширения двустороннего сотрудничества.
Кроме того, в состав парламентской делегации во главе со спикером парламента входят депутаты Саидбек Зулпуев, Чолпон Султанбекова, Нуржигит Кадырбеков, Уланбек Бакасов, Таалайбек Сарыбашов, Дастанбек Джумабеков, Кубанычбек Самаков, Мирлан Самыйкожо и руководитель Аппарата парламента Алайбек Алымбаев.
Отметим, что 24-25 апреля текущего года Азербайджан с государственным визитом посетил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.