Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Спикер парламента Кыргызстана отбыл с визитом в Азербайджан

Кыргызстан Материалы 3 июня 2024 15:59 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
Все материалы

БИШКЕК /Trend/ - Спикер парламента Кыргызстана (Жогорку Кенеша) Нурланбек Шакиев отправился с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на кыргызский парламент.

В рамках официального визита Шакиева планируется провести переговоры по вопросам расширения двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в состав парламентской делегации во главе со спикером парламента входят депутаты Саидбек Зулпуев, Чолпон Султанбекова, Нуржигит Кадырбеков, Уланбек Бакасов, Таалайбек Сарыбашов, Дастанбек Джумабеков, Кубанычбек Самаков, Мирлан Самыйкожо и руководитель Аппарата парламента Алайбек Алымбаев.

Отметим, что 24-25 апреля текущего года Азербайджан с государственным визитом посетил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости