БИШКЕК /Trend/ - Назначен новый посол Кыргызстана в Азербайджане, сообщает с пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызской Республики.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Мамытканов Максат Суйуналиевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике", - говорится в сообщении.

Также другим указом Садыра Жапарова бывший посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев был освобожден от занимаемой должности.

Отметим, что дипломатические отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном были установлены 19 января 1993 года. Ключевым документом двусторонней договорно-правовой базы является Договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный в Баку 23 апреля 1997 года.

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