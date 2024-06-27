Кыргызстан ратифицировал соглашение по строительству ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан

БИШКЕК/ Trend/ - Кыргызстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве по проекту железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на официальный вебсайт президента Кыргызстана, глава государства Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Китайской Народной Республики, Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, подписанного 6 июня 2024 года в городе Пекин".

Отмечается, что целью закона является проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу трехстороннего соглашения. Парламент Кыргызстана принял закон 19 июня 2024 года.

"Закон позволит начать практическую реализацию проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Реализация данного проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект в развитии экономики Кыргызской Республики. Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов.

Отметим, что общая протяженность будущей железной дороги составит 486 километров, из которых на Кыргызстан приходится 311,8 километра. Ориентировочная стоимость проекта на территории Кыргызстана оценивается в 4,7 миллиарда долларов США. Глава Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров ранее сообщал, что стоимость строительства всей железной дороги составит около 8 миллиардов долларов.

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