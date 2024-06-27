В Кыргызстане снят запрет на разработку урановых месторождений

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий разведку и разработку урановых и ториевых месторождений на территории страны.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на официальный сайт главы республики.

В частности, внесены изменения в закон о недрах и признан утратившим силу закон о запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в Кыргызстане.

Отмечается, что закон принят в целях достижения баланса между обеспечением экологической безопасности, использованием стратегически важных для страны ресурсов и развития экономики Кыргызстана.

Напомним, что с 2019 года в стране действовал мораторий на разработку урана, который ввели после протестов против разработки уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области.