Назван объем торговли Кыргызстана с ЕАЭС и СНГ

БАКУ /Trend/ - С января по апрель текущего года объем торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС и СНГ значительно вырос, передает Trend.

Общий объем внешней торговли за первые четыре месяца составил почти 5,2 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, этот показатель увеличился на 27,7 процента, при этом экспорт вырос на 19,7 процента, а импорт — на 29,2 процента.

Разбивка по регионам показывает следующие данные:

- Со странами ЕАЭС объем торговли составил 1 миллиард 384,7 миллиона долларов, что на 10,5 процента больше, чем в прошлом году.

- Со странами СНГ (включая ЕАЭС) объем торговли достиг 1 миллиарда 659 миллионов долларов, увеличившись на 11,45 процента.

- Со странами СНГ (исключая ЕАЭС) объем торговли составил 274,3 миллиона долларов, что на 16,4 процента больше по сравнению с предыдущим годом.