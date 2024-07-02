Президент Кыргызстана примет участие в заседании ШОС в Казахстане

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Казахстан, где примет участие в очередном заседании Совета глав государств ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.

“Лидеры стран ШОС обсудят важные вопросы многостороннего и многовекторного сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики. По итогам встреч на высшем уровне будет подписана Астанинская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества”, - подчеркнул Азымбакиев.

Он отметил, что планируется подписание соглашений и документов, направленных на укрепление взаимодействия стран-членов ШОС в политической, экономической, энергетической и других сферах, а также расширение и совершенствование деятельности организации.

“Большое внимание будет уделено вопросам экологии, региональной и международной безопасности, дальнейшего развития цифровых технологий в продвижении торгово-экономических связей и туризма”, - добавил Азымбакиев

Отмечено, что в работе Совета, под председательством казахской стороны, примут участие главы государств-членов ШОС – России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая, Пакистана, Индии, а также Беларуси, которая на данном заседании ожидает завершения процедуры получения статуса государства-члена ШОС.

Жапаров на полях ШОС проведет двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

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